示威者：令商界施壓政府 商場客：效微不如撐黃店

警官：商場示威本小利大

料續派便衣警應對

有警官分析，網民近日頻號召「和你shop」，因毋須發動大量人力，已可造成顯著影響，屬「本小利大」，例如組織20至30人小隊，在商場內行動已很顯眼，但同樣人數在旺角彌敦道或銅鑼灣崇光外軒尼詩道馬路行動，則不顯眼及易被人潮吞沒。此外，示威者在室內可較易惹惱警方及埋身肉搏，製造煽動場面。他認為示威者要「刷存在感」，及令社會及政府知道運動未死，有一班人仍堅持，且有行動的力量。他相信警方會繼續採用便衣警察應對「和你shop」，以減少刑毁。

Telegram「戰略檢討」稱遇警即轉場

昨日在Telegram流傳的文宣有「和你shop戰略檢討」，說明目標要「落閘轉場」：有警員進場即轉場，「搞多個商場」較實際。昨日在旺角MOKO新世紀廣場示威的白先生表示，昨日目標是令部分店舖關門導致「死場」，令商界向政府施壓，「同商家攬炒，商家同政府講一句，好過市民講十句，效果可能好過幾千人上街」。

「和你shop」想商場無生意，昨午大批人進入銅鑼灣崇光百貨叫口號和「報佳音」，唱「鄧炳強is coming to town」等黑色聖誕歌，但顧客大都不為所動，食客亦繼續用餐。亦有示威者到大埔超級城，有目擊示威者在食肆「星泰真味」外叫囂的顧客表示，雖明白示威者，亦認同五大訴求，但不盡認同行動。

市民：諒解行動 但老鼠拉龜

一家四口在過去3天都外出消費的吳先生表示，「和你shop」對他影響不大，只是減少外出，料聖誕節消費比往年少兩三成。他支持示威者的理念，但估計行動效用不大。他認為，行動終極目的是希望藍店沒生意，那倒不如支持黃店，「我認為黃色經濟圈這個理念好勁，亦都可行」。

昨到銅鑼灣崇光百貨的羅小姐和譚小姐表示十分諒解行動，羅小姐說：「我支持，但似乎手法不太有效，好似老鼠拉龜咁。」譚小姐則說今年聖誕較去年少花了500至1000元，主要減少吃的消費，「買嘢仲可以網購，但有事就不能出外食嘢，多咗在家食」。

（反修例風暴）