平安夜聖誕50人被捕 昨續7商場遊行喊「落閘」 「和你shop」商場料人流減兩三成

明報記者

警方消息人士稱，警方於平安夜及聖誕節在商場共拘捕約50人，涉嫌干犯的罪行包括刑毁、非法集結、襲警、拒捕、藏攻擊性武器、公眾地方行為不檢及毆打等。

昨日的「和你shop」先在大埔超級城啟動，昨午近2時，近百人在該商場遊行叫口號，商舖相繼落閘。半小時後部分人進入一間餐廳搗亂，防暴警入商場驅散人群。商場一度廣播稱結束營業，近4時商舖相繼重開。

指黑衣人擾食客 警商場驅散被擲漆彈

下午近3時，旺角MOKO新世紀廣場有數十名示威者遊行，隨後愈來愈多人加入隊伍，部分店舖陸續落閘，逛街者紛紛離開。約5時半，記者目擊防暴進入該商場，有人投擲漆彈，防暴警至少帶走一人，大部分店舖落閘。其後警方在facebook稱蒙面黑衣人於食肆內霸佔座位滋擾食客、將調味料倒瀉，及投擲油漆彈，防暴警因應違法行為進入商場執法。

屯門V City及旺角朗豪坊分別於傍晚及入夜後有人遊行及叫口號，防暴及便衣警分別在兩處拘捕至少3人及1人，兩個商場都有店舖落閘。

在尖沙嘴海港城，大批警員進入港威商場截查市民，有店舖落閘，警員撤退後有示威者聚集叫口號，氣氛和平。意大利男高音Stefano lodola昨傍晚在銅鑼灣時代廣場唱《願榮光歸香港》、《肥媽有話兒》等歌曲時，有時裝店落閘。

7個出現「和你shop」的商場中，銅鑼灣崇光百貨場內商戶不設獨立閘門，示威者逐層叫口號時，商戶照常營業，示威者其後一度阻塞電梯。

巿民改早上逛街飲茶避示威

有熟悉商場情况者表示，業內估計在平安夜及聖誕節受「和你shop」影響的多個商場，人流較去年同日減約兩至三成，其他不受影響的巿區大型商場，人流亦較去年同日差，大約減少一成或以下。他稱不少巿民已改變逛街飲茶模式，改為早上出動，以避開示威者。生意額方面，該人稱未有聖誕數據，但11至12月大品牌商戶的生意較去年最少跌兩至三成。至於「和你shop」活動會否發展成為常態，該人表示難評估，商場擔心也無用。

MOKO新世紀廣場內一間髮型用品店的經理梁小姐表示，該店以前最旺是聖誕檔期，但今年生意額按年跌一大半，認為反修例運動令市民不想慶祝佳節，無心情「整頭扮靚」。在海港城一間曲奇餅店工作的李小姐稱，今年聖誕假營業額與去年同期相若，但近月內地客明顯減少，她會提供試食吸引顧客。

議員指零售寒冬 新年市况不樂觀

立法會批發及零售界議員邵家輝形容，今年聖誕節是零售界的寒冬，又認為「所有香港人都有責任」，因大家沒有一早制止暴力。對於「和你shop」旨在「經濟攬炒」，邵不認同「脅迫」手段，前線打工仔面對失業危機，「攬炒」對他們不公平。另外，他表示沒法預計新年市况，但稱不樂觀。

崇光百貨昨回覆暫時沒回應。新鴻基沒回覆，海港城則未能聯絡上。

（反修例風暴）

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