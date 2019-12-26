逾50社工受傷 不信警全沒投訴

中椒中藍水手神經受損 不知成分難醫

不願具名的「陣地社工」A小姐，10月20日下午於尖沙嘴被警察水炮車的藍色水射中，稍作清洗繼續走到前線，至晚上11時她在旺角朗豪坊門外，見數名防暴警圍堵一名過路女子，她上前了解時，被警察迎面射胡椒噴霧，她退後洗眼時，與其餘3名社工又被水炮車藍水射中。她說當晚回家後手臂已是粉紅色，「好像灼傷，曬傷，紅腫了，敷冰亦感覺不到凍」。

A小姐說，翌日早晨小便泛藍，隨後感氣促，手臂腫痛兼感覺遲緩，經私家診所確診手神經受損，她到瑪嘉烈醫院求醫，「醫生話不知道成分，想醫都醫不到，無辦法」。她早前響應呼籲罷工3天，稱社工到前線填補服務空隙，但政治事件需由政府解決。她的社工朋友B小姐曾多次被射胡椒噴霧，右眼皮紅腫兼含膿，經處方抗生素及消炎藥後，眼睛腫脹仍未全退，但她倆受傷期間仍在前線做人道支援。

另一社工阿邦（化名）7月起到前線支援，捱過催淚彈、胡椒噴霧，11月中過水炮車藍水，皮膚灼熱後痕癢，他向中醫求診，中醫說他是「外在感染」，後來他耳朵紅腫兼甩皮、腳流膿，經西醫確診濕疹，處方抗敏藥及抗生素，告了兩日病假，付了三四千元醫藥費，病情反覆，心情亦受困擾。

無警資料難投訴 好轉後再赴前線

阿邦說沒有相關警員資料，根本投訴無門，去投訴警察課亦只是浪費時間。他強調社工不是要特權，「我們不是不准警察執法，只是不要用過度武力，希望他們做番一個正常的警察」，稱傷勢好轉後會再走到前線。

社會工作者總工會本月中向社工發問卷，獲90份回應，當中57人稱在前線做人道救援時受傷，分別受催淚彈、胡椒噴霧、水炮車等影響，42人稱有氣管問題，約30人有皮膚敏感、腹瀉、頭痛，4人曾留院，6人傷勢維持逾4個月，但無人向警察投訴，原因是不信任警隊、害怕被追究等。

社總總幹事許麗明指出，現有90名「陣地社工」，有社工腳踝曾被催淚彈射至骨裂，強調有必要成立獨立調查委員會。許說，每見衝突時有人受傷均感心痛，「真正的抗爭不能每天只在街頭，最近街頭抗爭稍為靜下來，不代表這場運動停了下來」，她說每天仍有集會、有人被捕，早前社福界罷工3天，這場運動只是轉了個形式，「陣地社工」將盡力到前線監察警權，與香港人一齊走下去。

警接1451反修例投訴 稱藍水不傷人

警方回覆稱，水炮車的藍色水是無毒的顏色物料，不會傷害人體，又說若認為受到警方不合理對待，可向投訴警察課投訴，會按程序公平公正處理。截至本月23日，投訴警察課收到1451宗與反修例運動有關的投訴，指控包括疏忽職守、行為不當、不禮貌等。

明報記者 羅嘉凝

（反修例風暴）