冬日美食節展商呻旺丁不旺財：工展吸走購買力

據大會資料，今年約有400個參展攤位，去年則有550個，即減少約28%。截至昨晚6時，香港冬日美食節入場人次30.7萬，比去年29.8萬增加3%。

上環海味店「長盈行」連續第五年參展，負責人吳穎星說，展場早上人流冷清，公司今年參加工展及會展美食節，工展會「一開場已塞滿人」，客人也較「大手筆」，「一次過買幾千元甚至幾萬元都有」，每日生意額都達「6位數」，原本預備的一個月存貨在5日內賣光。相比之下會展客較手緊，「每人買一千幾百」，估計與工展會先開幕「 搶走很多購買力」有關。

展商：來年只參加工展

吳穎星引述有工展會客人稱，擔心聖誕假期爆發衝突，「趁平靜提早掃貨」。他說以往會展會有內地客，佔生意額約兩成，今年則只見本地客，預計會展每日生意額只能有「5位數」。吳穎星說，打算來年只參加工展會，「 因展期較長（22日），即使間中一兩日有衝突影響生意，拉勻都可回本」。

另有首年在會展參展的「河哥海味」負責人稱，對場內氣氛淡靜失望，認為「格局細、氣氛差，難刺激消費意欲」，直言來年不打算參展。負責人稱，其罐頭紅燒鮑魚市面每罐賣128元仍「有價有市」，在場內以八折、即199元兩罐（每罐99.5元）出售，開檔逾兩小時仍無人問津。另一檔售韓國即食蟹膏的商戶「嘉加賀」職員稱，以往蟹膏售120元3盒，今年首日即以99元3盒促銷，「客人仍望多過買」。

市民黃先生早上帶同6歲女兒一家三口入場，他說，每年都有捧場，主要「掃街買小食」，順手再辦年貨，但認為今年熟食檔選擇少及氣氛差，頗令人失望，無太大意欲逗留消費。

（反修例風暴）