聖誕訪港人次跌三成 業界憂全年跌破5000萬大關

根據入境處數字，本月22日至24日期間，入境人次約105.5萬，出境人次則是129.1萬，兩者分別按年跌約29%和30%。旅遊界議員姚思榮稱，本月初反修例運動暴力示威減少，但聖誕前入境人次仍現跌勢，反映旅客仍擔憂香港局勢，保守估計今年聖誕期間入境人次將按年跌四至五成，並憂全年入境人次將跌破5000萬大關。他解釋，今年聖誕假期與農曆新年相近，市民傾向留待農曆新年長假時才出遊，致出境人次按年下跌。

至於酒店業，姚思榮稱以往12月中酒店房預訂率已達七至八成，但今年預訂率僅兩至四成，「旅客可能出發前一天才預訂房間，甚至即日入住，因為他們不愁無房住」，而酒店房入住率亦由去年同期逾九成，跌至現時只有六成至六成半。

賓館聯會：恐400賓館結業

香港旅遊業賓館聯會主席劉功成稱，不少旅客屬即日來回或過境，加上酒店下調價格吸客，令聖誕檔期賓館入住率按年跌逾九成，生意額按年減近九成，賓館房租按年降五成，最低見每晚房租100元。他說若情况持續，恐怕農曆新年後將有300至400間賓館結業。

（反修例風暴）