《華郵》取警用武指引 批七成行動違規 國際專家檢視：藍水射清真寺非法武力

明報記者

警方回應稱，他們嚴格遵守武力使用指引，會使用為達到合法目的而合理地需要的最低程度武力（見另稿）。

《華盛頓郵報》取得《警察通例》第29章「武力與槍械的使用」章節、《程序手冊》、機動部隊（PTU）訓練手冊等文件，由9名國際專家基於相關指引評論65宗警察用武有否違規。專家看完片段後認為約七成事件涉違規，8%符合指引，其餘則因未有足夠資料，未能下定論。

印尼女記者疑眼中彈

人權律師：開槍決定看似任意

報道檢視多宗標誌事件，包括本地印尼語傳媒SUARA女記者Veby Mega Indah於9月29日在灣仔行人天橋採訪時，遭警員以懷疑橡膠彈射中右眼致失明一事。南非人權律師Michael Power稱，片段不太清晰，但認為沒有合理原因開槍，形容開槍的決定看似任意（arbitrary）。該報取得機動部隊（PTU）訓練手冊，手冊列明橡膠彈應該向身體中央位置發射，應避免射擊頭、胸、下陰、關節等。

10月20日警方用水炮車驅散人群，藍色水曾射向尖沙嘴清真寺正門，站在行人路的數人無暴力行為，都被射中，包括印度協會前主席毛漢褚簡寧。4名國際專家檢視影片後認為違反使用水炮車原則，Michael Power稱當時行人路上的人看似無威脅，水炮車違反使用武力的相稱性及必要性原則，屬非法武力。警方曾就事件道歉，但沒承認做錯，稱當時無可選擇，射水是為「保護清真寺」。

太古站近距射椒球

專家：製造恐慌

8月11日有警員在港鐵太古站扶手電梯附近，近距離用胡椒球槍射向人群，警方曾稱屬安全距離。報道引述一名熟悉用胡椒球的警員表示，武力指引有列明目標在「消極抗拒」（defensive resistance）時，才可使用胡椒球。國際公民自由組織網絡代表Lucila Santos認為事發在密閉空間及扶手電梯，增加不必要受傷風險，警員行為製造恐慌及混亂，看似不專業。

民權觀察：警暴人所皆知

機制失效未能問責

民權觀察成員王浩賢表示，報道所指的警暴問題人所皆知，惟現行機制失效，未能令違規警員問責。他說警隊應檢討數個問題，包括警員不能再以警棍擊打人的致命部位如頭頸；過量發射催淚彈引致公共健康危機。他說過去半年警員多次在催淚煙下發射橡膠彈，質疑會誤射，橡膠彈亦不應用作驅散人群，應有明確發射目標，但如今已變為人群管理工具，「無差別攻擊」。

（反修例風暴）