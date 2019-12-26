元朗站捱鞭，與母冷戰，修補親情留運動後

7．21事件 母親認為「兩幫人毆鬥」

「我原本生活是上班、下班，做港豬最聽話。」不料在如常下班之夜，遭受白衣人襲擊，蘇先生背脊被鞭打至皮開肉綻，留院3日，他說現時背部、手臂已不痛，腳踝關節亦於兩三周後痊癒。

蘇先生在單親家庭成長，與母親相依為命。7．21事件令他政治覺醒，以前只顧飲飲食食，現會關心時事、蒐集資料，如了解何謂高官口中的「衝擊法治」。即使母子政見不同，爭吵完仍能同枱食飯，「我住院期間她會買飯給我，說我受傷『不好運』，亦質疑白衣人『有無搞錯亂打人』」。然而，傷疤癒合後，斗室內的「黃藍之爭」再次浮面並加劇。

「以為事件會令家人覺醒，結果阿媽好犀利，立場堅定。」母親繼續收看「藍絲」網台、親中網媒，「她認為7．21是毆鬥事件，兩名（掉頭走）警察在場也不知道應該幫哪一邊」。蘇先生不忿事件被扭曲成「毆鬥」，「施襲的白衣人沒有一個受傷，除了『飛天南』」，他自8月中與母親冷戰。

下班後家中飯桌上不見熱飯，母親嘮叨變成耳筒的音樂，空氣中餘下「藍絲」網台的廣播聲迴盪，飲茶逛超市的親子時間亦不再，母子形同陌路。他對母親失望，「這樣的事發生在兒子身上，仍覺得對方是對的，我不服輸，我更不能對不合理的事視而不見」。

料獨立調查亦難扭轉母親看法

聖誕剛過，他只盼「手足」過一個開心、有意義的聖誕。對於修補親情，他更想實現五大訴求，但認為成立獨立調查委員會亦難以扭轉母親看法，估計風波結束後，才能重回有說有笑的親子時光。

■下期預告：在反修例示威留下傷痕的除了示威者，還有警察。兩名在警民衝突中受傷的警員會講述創傷之後的得失，以及對香港的寄望。

（反修例風暴）