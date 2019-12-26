催淚彈燒背，被趕離家，等待再上前線救人

曾以為政治距離自己很遠，樹仁大學一年級生阿仁（化名）今年擺脫「港豬式生活」，走上示威前線當義務急救員，11月初被催淚彈的火舌燒傷背部，傷口至今未癒合。他無悔上前線，卻不獲母親體諒，出院後即被趕出家門，「我不需要你支持我、認同我，體諒我已足夠。如果她能體諒，我才想回家」。

「如果她能體諒，我才想回家」

「催淚彈爆開時背部很痛，但我還能說話，可打電話通知家人，以為沒事。」詎料催淚彈頭不斷噴射燃燒，三分之一背部二級和三級燒傷，接受植皮手術後，至今傷口仍會滲血。

皮肉之痛會過去，但家庭裂痕或難修補。出身單親家庭，阿仁與母親的政見和價值觀截然不同，他形容母親「藍到發紫」。阿仁為聖約翰救傷隊成員，有時到馬場當義務急救員，「她（母親）說沒有酬勞，為何要做到深夜？」反修例風波爆發，他不時去前線救人，「她覺得班人搞事，話我出去都是搞事。但我不論立場，都會急救傷者」。

他入院後致電通知母親，獲回應「你死咗都唔好打電話畀我」，出院後亦無家可歸，「她叫我放下鎖匙……我當提早獨立，感覺她已當作失去這個兒子」。

阿仁多次因政見與母爭吵，多次解釋亦難改母親看法，「我不需要你支持我、認同我，能體諒我已足夠。如果她能體諒，我才想回家」。

雨傘運動時，阿仁讀中二，自覺政治距離很遠，普選爭議對中學生來說是「未殺到埋身」；至反修例風波，他逐漸了解修例的問題，主動與朋友討論政治，脫離終日打機、睡覺的「港豬式生活」。

平安夜迎來19歲生日 急救隊友陪伴

在衝突前線，阿仁曾目睹示威者中水炮、催淚彈，有人受驚「成身震晒」。在平安夜迎來19歲生日，陪伴他的變成義務急救隊友，他無悔當義務急救員，盼早日康復，再上前線。

明報記者 許芳文

（反修例風暴）