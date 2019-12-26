4青年遭斧棍襲擊 男穿頭女𠝹臉

網上片段顯示，前晚近11時，一名戴口罩男子持棍狀物於塘尾道馬路襲擊一對男女，其間遇襲男子不斷耍手，有人大叫「打咩呀、幫手呀」，其後再有一名持棍狀物男子於行人路上朝一名白衣漢揮棍扑頭，一名以黑巾蒙面的男子上前推開持棍漢，持棍漢轉向襲擊蒙面漢，另一同樣持棍戴口罩男子上前加入施襲。另有網上圖片顯示，兩名頭部被包紮的男女坐在現場旁一條行人天橋梯級上，消防、救護車在場。

警：事主稱制止爭執遇襲 拒送院

大角嘴南民主黨候任區議員曾自鳴引述目擊街坊稱，三四名年輕男女於亞皆老街近旺角街市對開，遭手持斧頭、木棍及鎅刀的3男2女襲擊，一名年輕男子被「打穿頭」，有女子臉部有傷痕，疑被鎅刀所傷，街坊更稱「都毁容㗎啦」。其後有消防員途經見狀喝止，施襲者遭街坊包圍指罵，未幾往塘尾道方向逃去。據曾自鳴了解，事件中4人受傷，由救護車送院治理。警方回應稱，當晚發現一名26歲女子及男友人分別頭部及手部受傷，兩人在場接受包紮拒絕送院。事主報稱駕車駛至現場時見多人爭執及推撞，兩人下車制止期間被木棍及竹枝襲擊。案件暫列公眾地方有人打架，由旺角警區跟進，暫無人被捕。

男子被指非禮 多人圍毆眼角流血

另外，昨凌晨近2時在登打士街家樂坊對開，一名男子被指非禮，遭多人圍毆，他左眼角受傷流血，一度倒地，擾攘近20分鐘後才由急救員護送下登上救護車送院。凌晨零時許，彌敦道及山東街交界亦有一名男子遭圍毆，救護員為他戴上氧氣罩，由擔架送上救護車送院。

（反修例風暴）