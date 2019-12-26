示威者巡遊後 崇光變冷清

店員稱大環境累生意跌 本地客闊綽

不願具名的女裝店員工表示，聖誕節日間生意不錯，但估計聖誕連假生意比去年跌三成，「大環境是這樣，不關這次活動事」。她說作為售貨員也要「跑吓數」，爭取更多花紅，今年未必有花紅，但影響不大。她又認為今年本地客購物時也相當闊綽。

同一商場內，在服裝店工作的陳小姐（化名）則表示，聖誕節人流比往年少一半，沒有概念生意會跌多少，「只能說影響大」。她說聖誕節是零售業旺季，對於有示威活動感覺不太好及無奈。

市民：警守高危店即可 毋須湧商場

在尖沙嘴海港城，來自深圳的楊小姐說，即使節日氣氛冷淡，但短短一小時內花4萬多元買名牌袋、護膚品等。她說今年很多名店提供低至5折的優惠，「從沒有這麼便宜」，估計商戶想吸引更多人消費。

沙田新城市廣場也有抗議活動，在黃昏時段商場廣播提早關閉，但有場內護膚品店員稱，商場管理人員跟她們說播錯錄音，商場不會關閉，會繼續營業。商場大部分店舖關閉，但仍有小量如常營業。與朋友到沙田看電影的陳先生說，到新城市廣場已預計有示威活動，認為警察可毋須大批進入商場，如擔心某些食肆被破壞，只需在店外駐守。

（反修例風暴）