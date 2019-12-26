聖誕6區商場示威 新城市噴椒誤中陶輝 警夜封朗豪坊區 扣查過百人

昨午起多區商場有市民響應「和你shop」，其中在旺角朗豪坊，下午約4時有大批市民聚集，部分人穿黑衣，他們在商場走動，按停部分扶手電梯。商場外大批防暴警察戒備，在門口截查市民，又設封鎖線，其間有市民不滿，現場一度起衝突，警方施放胡椒噴霧。

旺角制服多人 催淚彈波及小食店

傍晚約6時，朗豪坊外亞皆老街及砵蘭街一帶大批市民聚集，防暴警察一度後退，市民歡呼及指罵警員，防暴警舉起胡椒球槍。未幾防暴警察施放多枚催淚彈及射懷疑胡椒球彈，附近小食店受催淚煙波及，職員掩口鼻走避，其後要清洗爐具及倒掉食物。入夜後防暴警察多次衝前驅散示威者，並制服多人，又向在場者施放胡椒噴霧及射胡椒球彈，多人受傷，其中有人要戴氧氣罩由擔架抬上救護車。近凌晨時分，有示威者在登打士街路上縱火。

晚上約10時，速龍小隊及防暴警封鎖朗豪坊一帶多條道路截查在場者，估計過百人被扣查，警方要求他們一字排開站在路邊，逐一檢查身分證及隨身物品。

多區商場昨亦爆發警民衝突，其中沙田新城市廣場下午4時許開始有過百名市民聚集，高叫口號及遊行。多名未有展示委任證的疑似便衣警在商場截查多名年輕人，其間制服一人，被大批人包圍及指罵，便衣警與示威者拉扯及扭打，警察施放胡椒噴霧。大批防暴警到場增援，並一度舉起可發射海綿彈的防暴槍及可發射橡膠彈的雷明登槍，但無發射。

沙田被制服者 喊名遭噴椒

其後防暴警撤出新城市廣場，示威者繼續示威，其間進入被指是「藍店」的翡翠拉麵小籠包，坐在店內空位，又取大量籌號。大批持盾牌及警棍的防暴警再次進場，施放胡椒噴霧，署理新界南總區指揮官陶輝亦被噴中。防暴警制服多人，有市民被制服在地上，嘗試大叫名字，被警員迎面噴胡椒噴霧。記者在沙田採訪拍攝，一度遭在場警員指罵，稱記者採訪不專業，「我認得你」，因記者昨亦在沙田採訪，在場數名警方傳媒聯絡隊卻沒理會。

林鄭：暴徒令佳節未能同慶

特首林鄭月娥昨在facebook稱，有示威者在節日期間破壞，「暴徒的惡行令今年的聖誕佳節未能普天同慶」，影響市道及罔顧他人的權利和自由，政府會全力遏止暴力。

明報記者

（反修例風暴）