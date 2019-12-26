少年疑避追餐廳天台墮下 警稱電筒照射沒用武

一度雙手抓外牆 3肋骨折斷

現場為砵蘭街160號一台式咖啡店「桔梗」，昨凌晨2時許，16歲冼姓少年從咖啡店天台墮下。網上片段顯示，少年雙手一度抓住大廈外牆，地面防暴警向他照射強光，未幾少年跌落下方的休憩公園。他左邊3條肋骨折斷、手腳受傷，清醒被送往伊利沙伯醫院救治，被送往腦掃描室期間兩度大叫「唔想被消失」，其母在場安慰。記者到餐廳天台查看，發現兩盞燈的電線疑被扯斷。

警方在社交平台發文稱，昨凌晨2時許，大批暴徒在砵蘭街一帶聚集，警員目睹有可疑人進入餐廳，隨即入內調查，一名店員經多次警告仍阻擋警方入餐廳，事後以阻礙警務人員執行職務罪將他拘捕；另以非法集結罪、盜竊罪及未能出示有效身分證明文件分別拘捕兩名男子。警方一度封鎖餐廳調查逗留者，並發現數人在天台逗留，遂要求他們離開天台助查。

帖文稱至2時半，在地面戒備的警員發現有人雙手攀附大廈天台外危險位置，因現場環境昏暗，「警員曾以電筒照明人士位置，當時他仍未墮下」。傷者其後墮下，警方強調過程中在天台及地面的警員並無向少年使用任何武力，包括胡椒球彈發射器等，事後亦容許現場急救員為傷者急救。

警入餐廳拘人 店員阻擋被捕

當時在餐廳內的義務急救員阿賢憶述，事發時餐廳內連同他有5名急救員及幾名黑衣人，其間有人入餐廳並衝上樓，一名店員站在門口；未幾一批防暴警到場，兩警用盾撞門，其後至少兩警衝上樓，「衝入嚟嘅過程唔係好耐，幾廿秒都冇」。約6名防暴警留在地面，將門口的店員按在地上，並噴胡椒噴劑及用棍打，防暴警亦查看在場者的身分證及急救證。

約5分鐘後阿賢離開餐廳，得悉有人從高處墮下，需要體外心臟去顫器（AED機）協助急救。他打算到雅蘭中心借用AED機，惟被防暴警攔截，稱「你搵到指示我畀你過去」。之後有其他急救員取得AED機，阿賢亦返回現場協助。

餐廳：警說將帶人搞事掃場

餐廳負責人王先生事後到場了解，他說當時有街坊要避難，一名店員「頂住門口」，但亦遭防暴警「粗暴地撳低」及帶走。負責人在餐廳社交專頁發文稱，警方指檢走可疑物資，經點算後被檢走的應為數大袋醫療用品、雨傘等，又稱店員或被加控暴動罪。文中又提到，警方向負責人查詢期間曾說「遲啲就會帶人搞事掃場」、「釘硬你牌」，本報向警方查詢，至截稿時未獲回覆。

有示威者向事發現場對面的小食店「囍囍美食」索取閉路電視片段，負責人拒絕交出片段，與示威者爭執，食店桌椅等物品被推倒。

另外，19歲周姓青年前晚在元朗YOHO Mall逃避警方追捕時跨過圍欄躍下受傷，涉襲警被捕。其胞姊稱弟弟右腕骨折，已打石膏，左手照了X光，正等候結果，另外腰椎間盤有一節骨骨裂，現無法轉身。她稱有探員套他們講述事件經過，律師已着弟弟要待醫生認為合適時才可落口供。

（反修例風暴）