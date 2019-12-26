議員：匯豐跟程序辦事 毁分行反礙市民

保安顧問：圍封觀感差 非長久計

反修例風波以來，不少商戶銀行等「被裝修」，事後都多被圍封，令街道如被木板、鋼板「圍城」。保安顧問公司Clement Shield創辦人黎家智認為，做法「非長久之計」，其公司近期也接到零售商店加強保安查詢，他認為如無必要，毋須重重圍封門戶，「搞到好似生人勿近，會令公眾觀感不佳，更弄巧反拙」，加上匯豐在今次事件角色較被動，如將保安弄得重門深鎖。以目前情况來說，他建議匯豐可改裝強化玻璃，增加示威者破壞難度，另盡量將提款機放入室內位置即可。

銀聯ETC相繼遭殃

立法會金融界立法會議員陳振英表示，若銀行發現可疑交易，包括涉及欺詐及制裁，通知由警方及海關組成的「聯合財富情報組」（JFIU）是固有機制，至於是否凍結戶口等，「都屬警方執法程序，銀行只負責執行」。他重申不論任何背景的銀行（中資或外資）都是服務大眾，不應受到破壞。

早前衝突中針對的破壞目標多涉中資，今次蔓延到屬外資的匯豐，坊間迴響更大。陳振英分析，本港兩大自動櫃員機網絡，一是以中資銀行為首的銀聯，另一是匯豐及恒生採用的易通財（Electronic Teller Card, ETC）「如果兩邊都受破壞停運，對市民提款有極大不便」，尤其是經常去分行提款的長者。

立法會金融服務界議員張華峰則形容破壞匯豐分行行為「好不幸」，認為將打擊投資者來港信心，「部分銀行已經開始縮減在香港的證券金融服務」。他認為如示威者不滿匯豐在星火事件上的處理手法，應用正常渠道跟進，促請政府盡快止暴制亂，令社會回復安寧。被問到應否成立獨立調查委員會，他說要視乎監警會報告結果才能下定論。

（反修例風暴）