消息：警指令匯豐拒星火提存款 法庭未頒令 變相先凍結

匯豐：收執法機構「執行通知」

匯豐發言人沒有正面回應上述消息，僅稱於11月將有關帳戶關閉，而至12月，該行收到執法機構有關該帳戶餘額的執行通知。本報向警方查詢是否正申請法庭命令凍結相關戶口資產，警方發言人表示，毒品調查科財富調查組正跟進有關案件，現階段不進一步評論。

本票11月交管理星火公司 未提取

銀行界消息指出，匯豐提到的「執行通知」，正是警方根據《有組織及嚴重罪行條例》第25章所發出的通知。該消息人士表示，匯豐在11月底關閉星火相關帳戶的同時，已把帳戶餘額以本票形式交還予「全盛服務管理」 （Prime Managenent Service Ltd），即管理星火相關戶口的公司，涉及餘額逾6000萬元。警方所發的「執行通知」，正是針對此6000多萬元，要求匯豐不可以讓星火提取。

匯豐在7至8月發現有關帳戶有大筆資金流動，且不符合當初開戶陳述的用途，因而展開盡職審查，自10月底決定關閉戶口，並給予1個月通知期。而匯豐在11月下旬開出本票並正式關閉戶口後，至警方發出「執行通知」前，其間星火沒有提取該筆資金。因此，在警方發出執行通知後，款項暫時再由匯豐代為保管，不能動用。

律師：警有權 但需合理後續行動

根據《有組織及嚴重罪行條例》第25章，「如有人知道或有合理理由相信任何財產全部或部分、直接或間接代表任何人從可公訴罪行的得益而仍處理該財產，即屬犯罪」。律師林炳昌指出，根據該例，警方確實有權在法庭頒令之前，先行指令匯豐，不讓星火提取款項；星火有權向法庭申請「解凍」，但法庭未必批准，因為估計警方會辯稱調查需時而一直拖延，以致該筆資金可能會長期被凍結。

惟他認為警方雖有權這樣做，但警方要有後續行動，包括正式起訴，以顯示其凍結資產決定合理。他舉例，「在瑞士，若政府凍結市民資產但最後無後續行動，包括發現無法起訴，政府是要賠償，畢竟一大筆資金被長時間封鎖，對市民而言是損失。但香港未有法例保障被凍結資產者權益。」

立法會議員梁繼昌說，雖然政府有需要打擊洗錢活動，但警方目前所持理據薄弱，恐事件在予外間觀感上會影響香港的國際金融中心地位，故希望政府、警方及銀行方面盡快交代事情，不要拖延。

另匯豐在facebook發帖文表示，對於旺角分行遭受破壞深表遺憾，並稱銀行繼續如常運作。恒生回應查詢時亦稱對於其九龍旺角總行遭破壞深感遺憾，分行保持正常運作。

明報記者

（反修例風暴）

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