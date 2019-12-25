理大便利店被毁 社企獲捐50萬渡難關

【明報專訊】上月理工大學爆發警方連日圍困示威者事件，校園上月底解封，至今未完全恢復運作。校內一間7-11便利店屬非牟利機構香港復康聯盟（下稱康盟）經營的社企，店內六成至七成員工屬肢體殘疾、精神病康復者或長期病患者等，多年來協助數以百名殘疾者就業。康盟主席張健輝稱，理大7-11部分設施被毁後，至今停業個多月，員工薪金及維修費等開支增添不少財政壓力，幸獲一筆50萬元捐款作「聖誕禮物」，盼下月13日開學前盡快完成維修，恢復運作。
殘疾者健全者同工同酬
香港復康聯盟20多年前開始經營理大7-11，張健輝說殘疾者在店內擔任收銀、補貨等工作，與健全員工共同打理店務，同工同酬。他說，店舖在理大事件中受破壞而停業，15名員工要停工，其間機構繼續向全職員工支薪，另按兼職員工意願編排他們到教大、聯盟另一間7-11工作，並向有經濟需要的員工酌量發補貼。
張健輝稱，維修費用仍在評估，康盟額外支出雖添財政壓力，但沒有公開籌款，至聖誕前傳來好消息，獲建築師兼慈善家譚榮芬及其夫人捐贈50萬元，助機構渡過難關，「這是一份別具意義的聖誕禮物，由衷感謝，會全數投放理大7-11維修及薪俸支出」。理大獲警方解封後，目前仍設保安措施，限部分教職員、學生及校方授權者進入，下月13日如期開學。