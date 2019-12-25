理大便利店被毁 社企獲捐50萬渡難關

殘疾者健全者同工同酬

香港復康聯盟20多年前開始經營理大7-11，張健輝說殘疾者在店內擔任收銀、補貨等工作，與健全員工共同打理店務，同工同酬。他說，店舖在理大事件中受破壞而停業，15名員工要停工，其間機構繼續向全職員工支薪，另按兼職員工意願編排他們到教大、聯盟另一間7-11工作，並向有經濟需要的員工酌量發補貼。

張健輝稱，維修費用仍在評估，康盟額外支出雖添財政壓力，但沒有公開籌款，至聖誕前傳來好消息，獲建築師兼慈善家譚榮芬及其夫人捐贈50萬元，助機構渡過難關，「這是一份別具意義的聖誕禮物，由衷感謝，會全數投放理大7-11維修及薪俸支出」。理大獲警方解封後，目前仍設保安措施，限部分教職員、學生及校方授權者進入，下月13日如期開學。

（反修例風暴）