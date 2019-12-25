警函梁家榮 稱民眾「還擊」用詞誤導 港台：事實陳述 指控不合理

明報記者

風波至今 警向傳媒發信19次

根據警隊網頁資料，警方自反修例風波開始至今，針對傳媒的報道、時事節目內容、外媒的專欄文章等發信19次，以澄清當中內容；其中涉及《蘋果日報》的報道佔多數，有12次，而單是12月已發出9次，當中大都是針對報道中所用的字眼。警方在周一（23日）一連發了3封信，其中針對周日愛丁堡廣場的集會，警方分別向《蘋果》和港台發信，「澄清」報道中的內容。

警：令聽眾誤會警主動用武

警察公共關係科總警司郭嘉銓在給廣播處長梁家榮的信中指出，港台在周一的晨早新聞時段報道周日愛丁堡廣場集會時，提到有人將國旗擲在地上，其後幾名防暴警察進入廣場，演變成警民衝突，其間警察多次使用警棍、胡椒噴霧等，在場的人則掟水樽等物品還擊。針對「還擊」一詞，警方在信中指用詞「會令聽眾誤會是警方主動使用武力」，加深大眾對警隊的誤解，「實非負責任的做法」，又稱希望港台的報道「能以事實為基礎」，「此亦為一個負責任傳媒應有之義」。

港台：無意指何方主動用武

港台發言人稱，有關新聞是根據現場採訪所見，報道中有關「還擊」的用字屬事實描述，無意指任何一方主動使用武力的含意，對於警方的不合理指控，發言人表示遺憾。

香港記者協會主席楊健興說，警方就他們認為是嚴重失實報道內容作澄清可以理解，但因為報道內字眼問題向廣播處長發信，做法令人遺憾，加上港台是公營機構，更容易令人感到是政府部門向高層施壓，企圖影響編採決定。他說記者就現場所見作報道，機構有內部把關機制，希望警方尊重新聞機構獨立處理報道，不應作過度及不恰當的反應。

記協質疑施壓圖影響編採

對於警方在一個月內多次向同一傳媒機構多次發信，楊健興說不斷針對個別報章報道的做法不尋常，令人感到是針對有關傳媒，打擊其公信力。他說，香港是自由社會，公眾有能力分辨報道準確性，警方對報道內容字眼過度及不恰當反應，令人憂慮逐步向媒體施壓。

（反修例風暴）