聲援維吾爾集會 兩男控襲警准保釋

報稱學生的陸家裕（20歲）被控於本月22日，在中環愛丁堡廣場5號大會堂低座外，阻礙警長B執行公務。報稱無業的梁嘉偉（21歲）則被控同日同地襲擊警長B。據悉，當日警方在現場拘捕數人，首被告當時抓着被捕者的背包，次被告則推涉案警長。

兩人獲准以5000元現金、每周到警署報到一次、不准離港等條件保釋，裁判官又批准陸家裕明年1月前往韓國7天，惟事前須向控方提供旅程資料和聯絡方法。

兩童控理大外暴動

另外兩名11月18日在理工大學外加士居道被捕、同為14歲的男童及女童，昨於東區裁判法院少年法庭各被控一項參與暴動罪名，案件閉門聆訊，兩人暫毋須答辯，獲准保釋至明年1月21日答辯。

地盤工豁免聖誕宵禁

至於涉七一衝突的案件，報稱地盤工人的袁志成（36歲）被控當日在金鐘夏慤道與演藝道交界參與非法集結，以及在同地近食水抽水站外襲擊警員X。案件押後明年2月4日再訊，被告以不准離港、守宵禁令等條件，獲准保釋外出，另法庭豁免他於聖誕及聖誕節翌日遵守宵禁令。

（反修例風暴）