大埔「槍手」另宗藏槍案 將轉高院審訊

兩名被告為報稱補習教師的蘇翰韜（28歲）和無業蘇緯軒（18歲），各被控一項意圖危害生命而管有槍械，指稱他們去年管有4支手槍；蘇翰韜另被控串謀謀殺，指稱他於2018年8月至2019年1月1日與蘇緯軒、翟詠詩及其他人，串謀謀殺林靖峰。兩人的案件押後至明年1月9日再訊 。

另外，報稱學生的梁頌仁（20歲）被控一項無牌管有槍械或彈藥罪，指稱他於去年12月31日，在紅磡黃埔花園一單位內無牌管有5支手槍、3支長槍和905發子彈；報稱侍應的翟詠詩（18歲）被控一項意圖危害生命而管有槍械，指稱她於去年管有4支手槍，意圖用以危害生命。兩人的案件押後下周二（31日）再訊。

計劃傷害「林靖峰」不果

據悉，蘇翰韜去年底在機場被截查，警方調查後拘捕蘇緯軒及翟詠詩。蘇翰韜聲稱，蘇緯軒曾交4支槍給他，他之後將槍交予梁頌仁；蘇翰韜聯同蘇緯軒及翟詠詩計劃傷害林靖峰但不果。其後蘇翰韜與翟詠詩涉於荒廢校舍試槍，蘇翰韜並指示翟詠詩兩度跟蹤林靖峰，翟之後從蘇翰韜接過3支短槍和一支長槍，並將其中兩支短槍交予蘇緯軒。蘇緯軒其後欲傷害林靖峰，但再次告吹。

據了解，事主林靖峰為30歲男子，與另一宗無牌管有槍械及彈藥案有關。

（反修例風暴）