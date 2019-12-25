17歲傷者索8．31太子站片段 明年6月審

警已獲手令 向港鐵取天眼片段

原告為17歲少年的父親，被告為警務處長。案件昨在區域法院進行指示聆訊，原告向法庭申請，要求警方及港鐵披露8月31日太子站閉路電視片段、施襲警員資料、警方行動紀錄、備忘錄、流水簿等。 區院司法常務官將有關聆訊排期至明年6月29日，以待被告方聘請法律代表，雙方須先在聆訊前向法庭呈交書面陳辭。

協助入稟的「反濫權大控訴眾籌計劃」召集人陳恭信在庭外透露，組織籌得800多萬元，已替6名「警暴受害人」入稟，但除了東區區議員徐子見取得涉案警員資料，所有受害人都未能取得資料，如本案原告一方已在上周四收到港鐵通知，警方已取法庭手令，成功向港鐵索取8月31日太子站閉路電視片段，故原告向法庭申請披露令索取相關片段。陳強調，入稟不是針對警隊，而是對準「做錯事嘅警員」，籲涉事警員「一人做事一人當」。

【案件編號： DCPI3161/2019】

（反修例風暴）