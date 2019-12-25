曾被毆 候任區議員：特赦警無助降溫

港大比較法與公法研究中心發表的文章建議特赦被定罪、被檢控但未定罪、被捕但未被檢控，以及被調查的人。文章稱現時未有任何警察被捕或被定罪，認為警務人員很可能是屬於第4類，即「被調查者」，「投訴警察課正處理警察濫暴和失德，獨立監察警方處理投訴委員會也在監視投訴程序」。

候任油尖旺區議員兼理大學生校董李傲然質疑，特赦警察未必可令局勢降溫，因市民未必接受擁公權力、但濫權濫暴的警察獲特赦。在上月理大衝擊中，李不時赴理大，稱曾被警員拳打腳踢。李昨表示不接受特赦警察，稱警察擁有公權力，但行事違反守則，認為是警方「有恃無恐地犯法」，迫使示威者用更激進方式回應，因此責任在警方。李又說不認為政府有意特赦示威者。

曾鈺成：政府稱正考慮所有相關法律問題

此外，立法會前主席曾鈺成10月接受法國漢學家白夏（Jean-Philippe Béja）訪問時表示，建議港府在兩種情况下特赦反修例示威被捕者：特赦所涉罪行較輕的示威者；以及定下期限，在某一個日子後仍參與暴力活動將無法獲得特赦，以停止暴力行為。

「有線新聞」昨播出曾鈺成專訪，他在訪問中表示，釋放全部被捕者是不可行，但認為當所有法律程序完成後，特首有權特赦。他重申可以「赦輕不赦重」，牽涉暴力傷人，例如放火，就不可以特赦；政府亦應劃線，在限定日子之前，罪名輕的可特赦，「但今日之後再做，照樣拘捕照樣告」。他說曾經向政府提出相關建議，得到的回應是政府正在考慮所有相關的法律問題。

（反修例風暴）