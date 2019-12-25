五旬漢認連儂牆斬3人 稱酒後犯事 官明言判監

信報前記者患創傷後壓力症

被告洪震承認3項有意圖傷人罪，即於今年8月20日在將軍澳景林邨及頌明苑的行人隧道，非法及惡意傷害黃靜美智子（26歲）、李玉鳳（35歲）和梁鎮杰（24歲）。

醫療報告顯示，3名受害人均受傷留院，其中黃靜美智子更右肺萎縮，一度命危（見表）。控方表示，3人慶幸無永久創傷，能正常生活，惟最新狀况要等候進一步醫療報告交代。

辯方：案件不涉政治

辯方求情時強調，案件不涉政治，被告的認罪「毫無保留」，從未打算以政治或社會狀况卸責，「無論任何情况下，咁樣犯案都係唔啱」，希望法庭考慮被告沒預謀犯案，背景良好，予以輕判。

根據案情，3名受害人案發時在隧道內連儂牆聚會，被告途經觀察，不發一言回家取兩把刀，再折返隧道，並上前與黃靜美智子及李玉鳳攀談，問「可唔可以搣走啲紙」、「你哋係咪黃絲」、「點解喺機場打人」、「咁夜喺度做乜」等。

其後被告突然激動大叫「我忍唔住」，從背後取出約31厘米長的牛肉刀，擊打黃靜美智子前額再刺傷她背部，又揮刀砍李玉鳳。梁鎮杰上前圖解圍，遭被告砍傷。被告逃離現場，回家更衣後逃往深圳，同日下午返港時被捕。被告警誡下表示，他對在連儂牆貼東西的人感憤怒，認為他們令香港經濟變差，遂打算持刀清理連儂牆，另一刀則用作自衛，又承認以刀傷害3名受害人。

【案件編號： DCCC834 /19】

明報記者

（反修例風暴）