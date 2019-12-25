外圍多警 人流不旺 蘭桂坊商戶嘆蝕住做

警方昨於蘭桂坊一帶封路，約於晚上11時，蘭桂坊內沒有防暴警察駐守，但附近威靈頓街和雲咸街則不時有約20名防暴警察巡邏停駐。蘭桂坊內的餐廳和酒吧均有小量「空桌」，道路亦未有如以往平安夜般水泄不通。

昔排長龍場面不再

經營酒吧的Ludy說今年生意比往年慘淡，粗略估計客人數目跌近五成，稱以往平安夜總見街上的人唱歌跳舞，亦有客人大排長龍等入酒吧，但昨晚只有數枱客人，形容今年「it's just very different（就是很不同）」。

酒吧職員Lione和Eunice負責於蘭桂坊封路時在街口為客人帶路，她們說以往約晚上11時，街口已出現人龍等候帶位，但今年人流大減。Lione說酒吧入場費基本為200元，但昨晚幾乎「蝕住做」，近乎免費入場，還贈送一杯酒精飲品。Eunice稱，以往平安夜只有數名軍裝警員在街口戒備，今年地鐵站、蘭桂坊附近等到處也是防暴警察，「基本是包圍了整個蘭桂坊」，影響客人心情。

內地客：氣氛差 多警駐守安心

從廣東來港的胡小姐與朋友對今年蘭桂坊平安夜氣氛感失望，稱數年前也曾到港度聖誕，相比之下，今年蘭桂坊人流很少，亦沒有人在街上載歌載舞，氣氛不如以往。她又說，香港近日雖發生社會事件，但蘭桂坊附近有很多警察駐守，故感到安心。

（反修例風暴）