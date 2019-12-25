商場商戶：人流10多年最少 市民：社會憂愁過節難盡興

在旺角朗豪坊，昨午氣氛熱鬧，不少人排隊與聖誕裝飾拍照，但餐廳未見等位人潮。朗豪坊精品店員工譚先生說，今年人流是10多年來最少，「100個客得一個是遊客」。他說，平日店舖本地客與內地客比例各半，今年少了內地客生意，而本地客消費變審慎，大部分人都會先比較價錢。

店員：防暴警減市民購物意欲

在沙田新城市廣場，首飾店員Wing說，今年聖誕生意比去年少四成，認為與港鐵經常關閉沙田站，令商場人流減少有關，亦感市民較去年「無咁爽手」，購物時考慮較多。她說近月沙田的示威活動已較平靜，但店外仍不時見防暴警察經過，認為更令市民購物意欲減低。

有外出度平安夜的市民亦說心情與昔日大不同。一家四口逛商場過節的黃先生說，聖誕不太盡興，「始終社會不開心」，但認為反修例運動要繼續，所以會體諒，「運動關乎子女的將來」。他說往年會倒數迎聖誕，但昨晚9時前會回家。市民黃小姐說，今年聖誕明顯欠氣氛，也沒心情慶祝，又稱逛商場看到防暴警駐守，非常影響心情。她說不介意逛商場時遇上示威，但如警察衝入商場，她會立即離開。

（反修例風暴）