子夜彌撒提早舉行 求賜執政者智慧及良心

【明報專訊】天主教堂子夜彌撒一般於午夜舉行，受反修例事件影響，今年有19間教堂提早舉行彌撒，位於堅道的天主教聖母無原罪主教座堂，中文子夜彌撒昨提早於晚上8時舉行，彌撒期間，讀經員帶領會眾為世界各地執政者及學生禱告，求天主賜執政者智慧與良心，以正義和公平制定政策，使人民可平安生活；其後，他為學生祈禱，說學生現時遇上的挑戰遠遠超過他們的能力，冀天主帶領學生渡過難關，重拾希望。
領信眾為學生祈禱
主教座堂主任司鐸陳志明講道時說，天主在聖誕帶來兩個喜訊，第一是光在黑暗中照耀，黑暗絕不能勝過它；第二是耶穌降世，使貧窮的人變得富有。他寄語會眾謹記每一個人均為主所愛的人，而主所愛的人在世均可享平安。
信眾李小姐說每年也會參加子夜彌撒，今年提早時間，感覺參與人數比往年少，以往於午夜舉行，晚上11時教堂門外停車場已擠滿人，排隊入教堂「霸位」，昨晚7時許亦只有20多人排隊，相信與提早彌撒有關。她說，對於天主教徒和基督教徒，耶穌降生是聖誕節最重要的意義，提早彌撒與否並無太大分別，祝願世界和平。她又稱，不擔心回去時的安全問題，認為只要警方不主動出現，市民便會安全。
阮先生與太太帶同女兒一同參加昨傍晚6時的兒童子夜彌撒，他們說，去年並沒有兒童子夜彌撒，今年教堂或擔心兒童安全，故特設兒童子夜彌撒。
（反修例風暴）
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