民陣申元旦遊行 警稱視乎社會秩序

維園起步 終點政總改遮打

去年元旦大遊行的終點為政府總部，今次就改為中環遮打道行人專用區。陳皓桓說，過去警方會用各種理由拒批不反對通知書，其中一個理由就是起點或終點接近「高風險建築物」。陳說，政總被警方視為高風險建築物群，若遊行終點定在政總，警方或會拒批；為了遊行獲批、讓市民有機會發聲，民陣把終點定在中環遮打道行人專用區。

難料人數 申請3.2萬

陳皓桓續說，民陣作為遊行主辦單位，在申請不反對通知書時，會盡力避免警方找到理由拒絕申請，因此在決定遊行起點和終點時，亦要考慮相關地方可否容納很多人，民陣也會按警方要求增加糾察人手。被問到申請遊行的人數，陳說一直都難以估計，但為了避免警方以人數做藉口拒批，民陣以「警方數字3.2萬人」作為申請的遊行人數。警方曾稱維園草坪可容納3.2萬人。

是次元旦遊行主題「毋忘承諾，並肩同行」，重申「五大訴求，缺一不可」。民陣亦稱，不少人出現長期抗爭後的壓力與創傷，需互相看顧，「待黎明來到，我們必能在煲底再聚」。

（反修例風暴）