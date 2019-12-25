一哥：行咇危險 部分區改衝鋒車巡邏 簽到簿消失 警認取消強制簽到

稱處理暴力事件外 集中做冬防

警務處長鄧炳強昨晚到尖沙嘴巡視後見傳媒。他說，由於近月大部分警力用作應對非法破壞行為，令原來的巡邏警力薄弱，「絕對有影響警員高姿態巡邏」。他又說，警員巡邏方式會隨時間改變，有見近月警員巡邏時危險提升，故部分地區可能由以往「行孖咇」，改為由多名警員或以衝鋒車巡邏。他又稱，警方會在除了處理暴力事件以外，將資源集中作「冬防」，防止罪案發生。

上海街劫案現場 一小時不見警

油麻地上海街前日有6名持刀及鐵槌的蒙面匪徒闖入金行，掠走約值100萬元金飾逃逸。本報記者昨早10時45分重返現場逗留一小時觀察，其間未見軍裝警員巡邏或警車駛過。昨午3時10分，記者在旺角亞皆老街與洗衣街交界發現兩名交通警員指揮交通，5分鐘後，記者由花園街步行至通菜街，再轉入彌敦道沿路來回走了1小時，同樣不見巡警。記者其後到港鐵旺角站觀察，發現站內放置警員簽到簿的鐵箱空空如也。

警方回應稱，設置簽到簿是防罪措施之一，會繼續因應罪案趨勢及區內實際情况，「策略性設置」簽到簿，由前線軍裝人員作不定時巡邏。有警方消息人士透露，因警員人身安全受威脅，警方認為不應因為要簽到而承受風險，目前不再依賴簽到簿制度記錄警員巡邏情况，警員不需強制經過簽到簿位置。

區議員：軍裝警「絕迹」街頭

立法會保安事務委員會主席、民建聯陳克勤認為，簽到簿是確保警方有到該處巡邏的紀錄，現時最重要是讓歹徒及市民看到警方有在街上巡邏，認為警方應改由衝鋒隊警車在街上巡邏。他說，1980年代香港頻頻發生劫案，警方亦會以衝鋒車巡邏，並將衝鋒車停泊在金舖、表舖附近以收阻嚇作用，認為現時警方亦可將衝鋒車停靠高危位置。

油尖旺區議員林健民昨接受港台訪問時稱，旺角早前有4間表行被劫，除了一宗涉及花園街的案件，其他均未破案，情况令人擔心，他質疑警方的查案能力。他又說，近月軍裝警員「絕迹」，街上未見警員「行孖咇」，擔心「無警時分」會醞釀更大的罪案，呼籲警方加強小隊巡邏，並調配好處理反修例示威的人手，阻止社區罪案急升。

已停單咇 警力夠方組小隊落區

警方消息人士指出，自反修例示威後，警員屢遭起底，人身安全受威脅，市民亦對有個別警員出現「反應好大」，因此目前已停止「單咇」巡邏，若警力足夠，才會盡量組成4人一組的小隊，利用警車及落地作區域巡邏。雖然目前劫案猖獗，但他承認警方目前無法如以往般高調在社區巡邏，加上昨晚平安夜需預留更多警力執勤，日間警力難免被分薄，但日間亦有盡力巡邏阻嚇劫匪。警方回覆查詢稱，會確保有需要的地點有軍裝警員不時巡邏。

明報記者

（反修例風暴）