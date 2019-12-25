小孩問：有事還可找警察嗎？

6至7歲

難理解黑白中間還有灰

張傳義說，要理解應該如何應對小孩的心理波動或疑問，要先理解該小孩的心智究竟有多成熟。他認為6至7歲前小孩都未必有能力消化太艱深的信息。他舉例，在那個3、4歲小孩個案中，小孩會感到十分混亂，「他會覺得9個月前警察是好人，但現在他會覺得不是，因為看到警察會打人」。他認為對於這個年齡的小孩，剛剛開始學習對錯，很難理解是非黑白中間還有灰色地帶，最重要是讓年幼子女知道爸媽會保護小孩，他們仍是安全，也要讓他們學到遇危險環境時要離開。

9至10歲

家長可多講解 多聆聽看法

對於9至10歲兒童，張傳義說若他們心智相對較成熟，能理解有些事情並不是非黑即白的話，就能夠對他們多加講解。但家長不應急着解讀及下定義，小孩能在給聖誕老人的信中寫出盼香港有公義，證明他對「公義」並非完全陌生，說要「爭取」，也證明他認為現在沒有公義。他鼓勵家長可問問孩子見到什麼，令他認為需要追求公義，然後再按情况加以開導及解釋。

或可讓小孩理解複雜世界

「良心理政」召集人、臨牀心理學家葉劍青表示，不少家長或會以為小孩有很多事情都理解不到，但這個或是一個好機會，讓小孩理解一個比較複雜的世界。但他強調情况不能一概而論，若看到小孩情緒大受困擾，或十分波動，必須向兒童臨牀心理學家求助。

（反修例風暴）