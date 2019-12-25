小學生玩扮警捉示威者 專家憂慮 給聖誕老人的信首見涉政治 「希望林鄭下台」

明報記者 黃心悅

無國界義工今年第九度透過學校收集小學生給聖誕老人的信，本月中舉辦回信營，讓義工聚首做紙上聖誕老人。今年參加學校減半至3間，小孩的信由去年逾千封減六成，至378封。當中約10封提及反修例，例如「希望香港人有公義、希望林鄭下台、香港可以和平」；也有小孩表示寧可不要禮物，也希望換來「出面的人不要破壞環境」。今年第5年參與回信的義工Joy說，在其他內容上，也多了希望香港和平的願望。

義工收378封信 約10封提及反修例

Joy表示，頭一兩年做義工時，來信大多寫希望聖誕老人給他們買禮物，後來幾年開始多點其他內容，例如問聖誕老人住在哪、胖不胖等。她說今年首度有小孩提及政治議題，但亦是意料中事，只是大家以為會出現更多敏感議題的信，怎料僅約10封。

本身是小學老師的Joy稱，聽過有學生說父母告訴他外面危險，又或者說穿黑衣的人會打小孩，所以該學生認為自己不能外出。Joy說她任班主任的初小班有27人，僅5、6個清楚知道這半年發生的事情，對小學生而言，家人解讀政治事件的影響深遠。

有父母告訴子女黑衣人會打小孩

從事福利行業、育有一子一女的黃先生，平常不太敢給小孩看激烈警民衝突的畫面，他表示讀小三的兒子昨對他說，校內有同學會模仿警察把示威者「鋤到地上」，也會扮警察追捕示威者，讓他和太太大吃一驚。

黃先生大女Hazel讀小六，平常會自己讀報看新聞，也能清晰講出反修例事件的前因後果。她說學校討論氣氛不算熱烈，但最近常識在教「香港特別行政區」，有同學會在小息和老師討論相關議題。Hazel說：「老師會說，政府搬出條例，引起市民不滿。」她又稱有時看到警民衝突畫面也會覺得恐怖，希望政府道歉，平息風波。

小六生：看到警民衝突畫面會覺恐怖

黃先生說，過往警察在小孩眼中是公平、正義的執法者形象，但這半年的行動，例如打示威者至頭破血流、使用不必要武力，或撒謊，都顛覆了小孩對警察既有的印象。黃先生表示，會教導孩子使用過度暴力是不對的，不論警察還是示威者也一樣。他也會告訴孩子正因為警察不道歉，令警民關係更破裂、局面更惡劣，並藉此教導子女知錯須道歉的重要。

心理學家：並不簡單如超人打怪獸

香港心理學會註冊心理學家張傳義表示，孩子在學校扮警察及示威者玩樂，並不簡單如扮超人打怪獸，情况值得憂慮，因為怪獸和超人在現實中並不存在，但警察在現實中活生生存在。他又稱，小孩會將在這半年看到的畫面、接收的信息，內化為什麼是對、什麼是錯，也會在學校和同學討論，所以並不是家長對於政治問題避而不談就可以解決。

張形容事件「尾巴很長」，需花很多時間解決，「三四年級的學生已經可以（情緒上）好辛苦好波動，年紀愈小，愈要小心處理」（見另稿）。

（反修例風暴）