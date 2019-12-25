觀塘迷你倉檢煙霧餅化學品 警拘一人

稱或意圖用於昨晚衝擊警方

毒品調查科總督察譚子偉昨晚表示，警方較早前接獲線報，稱有暴力示威者利用工廈單位儲藏煙霧餅等爆炸品，經分析及調查後，探員昨午鎖定目標，突擊搜查觀塘鴻圖道一個用作迷你倉的工廈單位，在該單位內檢獲大約半公斤俗稱煙霧餅的煙火物品，以及不同種類的化學品，部分屬高易燃性的氧化劑；探員並在現場檢獲一批頭盔、防毒面罩、過濾器等常用示威裝備，以涉嫌藏有爆炸品罪名，拘捕一名當時正離開現場的18歲本地男子，初步調查指疑犯是學生。

譚子偉稱，警方正深入調查該批爆炸品及化學品的來源，以及在迷你倉內放置了多長時間，正調查迷你倉倉主身分，不排除有更多人被捕。他說不排除該批爆炸品會在昨晚較後時間衝擊警方，意圖製造混亂。

爆炸品處理課爆炸處理主任李展超表示，在迷你倉擺置爆炸品或高易燃性化學品，會構成一定危險，特別在迷你倉高危環境下，一旦發生火警會很危險。

（反修例風暴）