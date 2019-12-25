水炮現尖沙嘴 汽油彈襲旺角 捲「星火」風波 匯豐遭縱火

至今日凌晨，旺角恒生銀行也遭破壞，櫃員機遭打爛及噴漆。

示威者尖沙嘴雜物堵路 水炮車多次發射

有市民原定申請昨晚在尖沙嘴遊行，其後宣布取消，但昨晚仍有大批市民在尖沙嘴鐘樓聚集遊行，繼而走出馬路，走向尖東方向。大批防暴警察晚上約9時到場，與示威者對峙，並施放首輪催淚彈，其間大批巴士、的士和私家車等被困彌敦道及梳士巴利道一帶。

對峙持續多個小時，其間有示威者在梳士巴利道一帶以雨傘築起遮陣，並以雜物堵路，部分雜物起火。警方在午夜前先後施放最少4輪催淚彈，並發射疑似橡膠子彈及胡椒球彈，水炮車及裝甲車亦有到場，水炮車多次發射水柱，身穿黑衣和身穿聖誕裝束的市民齊齊走避。

此外，警方在facebook稱，晚上約11時，有人向尖沙嘴警署內投擲汽油彈，報案室服務暫停。

另邊廂的旺角，大批原本在朗豪坊商場示威的市民，走到亞皆老街一帶，港鐵旺角站多個出口遭縱火，位於亞皆老街的匯豐銀行，被示威者打爛玻璃，噴上「星火之仇」等字眼，銀行正門遭縱火。大批防暴警察在11時許驅散示威者，並驅趕在場記者。午夜12時，旺角一帶示威者在現場倒數迎接聖誕，隨後有人在亞皆老街及彌敦道交界投擲汽油彈，在警方防線附近爆開，警方隨即施放多發催淚彈及胡椒球彈，一名《星島日報》記者頭部中胡椒球彈流血。

港鐵原本昨晚至今晨通宵行車，是反修例風波以來首次有通宵車，但昨晚約11時宣布旺角站和尖沙嘴站提早關閉。

警灣仔截查逾50人 押往警總

在港島，一批市民原本在銅鑼灣崇光百貨聚集，因應商場宣布10點關閉，有人呼籲轉場前往中環蘭桂坊，他們沿軒尼斯道行人路前進，其間有人以廣東話及普通話高叫「五大訴求，缺一不可」等口號，有警車尾隨。至11時許，他們走至皇后大道東及正義道交界、警察總部對開位置時，防暴警察衝下警車截查。現場約100名警員駐守，超過50人被截查，他們被要求站在牆邊，其後遭押往對面馬路的警察總部。

（反修例風暴）