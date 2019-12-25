街頭硝煙再起 平安夜不平安 多個商場衝突 警放催淚彈 青年逃警追躍下墮樓

政府譴責「暴徒」 影響歡度佳節

政府接近午夜發出新聞稿，嚴厲譴責蒙面暴徒於平安夜晚上在港九新界多區非法集結及破壞、縱火、衝擊警員，批評有關行為嚴重擾亂社會秩序，影響市民歡度佳節，令人憤慨。發言人又稱，有人在尖沙嘴揮動港獨旗幟，指提倡港獨不符合香港在《基本法》下的憲制及法律地位。

示威者多個商場聚集 店舖遭破壞

傍晚起，陸續有市民外出慶祝，有一家大小購物及晚飯，商場人流漸多；部分人響應網民「塞爆商場」聚集，尖沙嘴海港城、旺角朗豪坊、YOHO Mall、沙田新城市廣場等，均有穿黑衣、戴口罩的人游走並高叫口號，其間有商場店舖遭示威者破壞，也有示威者要求商戶拉閘。多個大型商場均有黑衣人聚集，探員在場戒備。

警攔截被撞 墮樓青年涉襲警被捕

其中近8時在元朗YOHO Mall，有人破壞店舖，其後警員趕至，之後發生墮樓事件。據網上片段拍攝到事前一刻，一名男子在商場2樓奔跑，有警員迎面試圖阻截未果，被男子推倒在地，另一名手持警棍的警員遂上前追捕，男子突然越過玻璃圍欄一躍而下，倒卧中庭，地上未見有血漬，數名市民上前了解，傷者其後送院。警方其後表示，該男子涉嫌襲警被捕，正調查他是否涉及其他罪行。

警方稱，接報稱有「暴徒」闖入YOHO Mall 2期破壞店舖。據知是元氣壽司。警員抵達商場2樓，準備截查兩名男子時，其中一人突然逃跑，當時警員因為正在處理疑犯，故未能追趕逃走的男子；其間男子遇上其他警員，警員嘗試把他截停卻反被推跌。其後，他突然跨過商場玻璃圍欄，跌落1樓地面。

據了解，墮樓男子姓周，19歲。他先被送往博愛醫院，其後轉到屯門醫院，經急救後入住外科男病房，右手骨折，未有傷及頭部，維生指數穩定。有探望傷者的友人表示，周居於元朗，他住在其「樓上樓下」，知悉事件後已即時通知其家人；據知傷者曾任倉務工作，近日休息。

警海港城朗豪坊舉槍驅人群

警方亦在其他商場驅散人群，在海港城及朗豪坊內放胡椒噴霧。海港城一度有約100名黑衣人遊行抗議，沿途高呼口號，有人揮動「光復香港」旗幟，之後有人發現商場內有便衣警員，開始指罵。未幾防暴警察進入商場，手持圓盾拉起防線，採取拘捕行動，其間防暴警舉槍瞄向商場內市民。

在朗豪坊，有防暴警進入商場4樓中庭，與示威者對峙；警方多次使用胡椒噴霧，有市民被搜身及制服在地上。警方之後撤出中庭，一度在室內向人群舉防暴槍。防暴警亦有進入新城市廣場，有商戶未到8時已經落閘。示威者於新城市廣場三期方向前行，高呼「行街啦」，防暴警與便衣警之後於商場外截查市民。

近日較少發生大型警民衝突或「遍地開花式」衝突，最近一次要數上月中的理大攻防戰，11月17日，警方與示威者展開逾12小時激戰。警方對上一次出動水炮車是於本月8日的民陣遊行，派出水炮車及裝甲車在遊行終點中環附近戒備，最終無使用。

明報記者

（反修例風暴）

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