5青年公僕獲薦入聯國 謝鋒：黑衣暴徒不代表港青

該5名公務員分別是白雋彥、黎偉楠、陳莉婷、袁彪洪及何宇恒，來自行政署、天文台，機電工程署及廉政公署，已任職政府5至8年，明年1月起將陸續赴聯合國紐約總部、日內瓦辦事處、維也納辦事處及世界氣象組織任職，為期兩年。

謝鋒致辭稱，反修例風波引發的亂象讓人感到痛心，但他看到絕大多數香港青年傳承前輩愛國愛港的優良傳統，弘揚追夢打拼的獅子山精神，是香港重整行裝再出發的希望。他說，愛國是人類主流價值觀，不熱愛自己國家的人不會得到別人尊重，又稱愛國就要真心擁護「一國兩制」，堅決反對「港獨」，反對外部勢力干預。

譚耀宗：未聞人大常委議程提釋法

另外，人大常委會昨起在北京召開會議，全國人大常委譚耀宗表示，會議只有一項與香港有關議程，將於本月28日審議港區人大代表張俊勇的請辭。被問到會議會否談及就《緊急法》及《蒙面法》釋法，譚稱目前未聞有關議程，若有相關議程，會先由香港基本法委員會研究後再作建議。

（反修例風暴）