批港再拒司法互助 台：「陳同佳投案」無下文

保安局：制度規限說成「藉口」 不尊重港法

保安局回覆，就台灣個別案件請求，台方理應知道香港即使在無法律容許和台灣司法協助及移交逃犯下，仍提供現行制度下可容許的材料，但遺憾地台灣多次作不負責言論，「不尊重香港的法律制度、詆毁香港」。保安局稱港府無主動批評台方，但台灣屢出言詆毁港府，「把香港的制度規限惡意說成『藉口』，專橫無理，不尊重香港的法律制度」，對此不能接受，敦促台方停止政治操作及消費法治。

台：涉事者已羈押 無理由容返港投案

法務部前日深夜發聲明指出，台灣司法機關「秉持積極任事的態度，義無反顧負起懲奸除惡之責，以伸張正義」，「絕不以『沒有司法互助等』任何藉口或政治考量而推卸責任」。法務部稱涉事者已被捕並羈押，無理由讓其自行返港投案。

法務部稱，台中地方檢察署透過法務部經由陸委會向港府提司法互助，除請求提供在港證據，亦請港府協助被害人來台灣取回贓物。法務部說，香港在國際司法評價素有良譽，應以共同打擊跨境犯罪為前提提供協助，「實不應再以任何藉口讓犯罪者逍遙法外」。

法務部重提陳同佳一案，稱港府聲稱陳同佳將返台灣投案，「卻迄無下文」，更不回應台灣要求提供該案在港證據的請求，並指港府再拒絕此搶劫案的司法互助請求，批評港府一再拒絕司法互助，導致司法正義無法伸張，無視被害人家屬權益，「實在令人遺憾」。

至於警方曾否與台灣執法部門就案件聯絡及提供資料，有組織罪案及三合會調查科高級警司李桂華表示，案件非由他負責故不知情，但指兩地司法互助及逃犯移交需要法律基礎，在無法可依下無法處理，包括證據移交。他說一般而言，本港有與外地交換情報，如可透過國際刑警處理。

（反修例風暴）