辯《願榮光》抑《海闊天空》更代表民主 題目遭教聯批政治化 學界辯論賽爆退賽潮

香港學界辯論聯會於本年9月成立，本學年舉行第一屆全港中學學界辯論比賽，共121所學校參賽。教聯會日前發新聞稿稱，辯題庫中有一些題目具政治爭議，如「甲方：《願榮光歸香港》比《海闊天空》更適合成為香港民主自由的代表之歌；乙方：《海闊天空》比《願榮光歸香港》更適合成為香港民主自由的代表之歌」等，認為辯論比賽將校園政治化的目的「昭然若揭」，促聯會立即抽起上述議題。

籌委：報名校出題 不會改題庫

聯會籌委會成員之一林先生指出，聯會不會改動辯題庫中的辯題（見表），稱學校報名時會提出兩條辯題，只要辯題沒有重複、語意含混和存在「技術問題」（如「香港是否應推垃圾分類」中「是否」一詞不符辯題設計），聯會便會把辯題納入題庫，供參賽隊伍投票作為比賽辯題。他又說，辯題庫有145條題目，範疇廣泛，不止政治辯題。聯會稱辯題庫四成是經濟有關題目，兩成屬政治題目。

稱145題兩成政治 「重組警隊」反方曾勝

另一位成員楊展匡指出，過去一周賽事曾以「重組警隊利大於弊」為題，有反方獲勝，可見辯題並非洗腦，評判亦會中立評分。有指聯會由前政務司長陳方安生當董事的「公民實踐培育基金」支持，林先生稱該基金只支持比賽的「場租」部分，比賽其餘支出由報名費支持。

參賽教師：非不合適 但辯論空間較窄

協恩中學中文辯論隊負責教師何冠霖表示，該校亦有參加比賽，稱辯論訓練學生批判思考，多以社會熱門時事為辯題，過去的辯論比賽也曾以基本法23條為題，正反雙方辯員現實中不一定支持比賽中的立場。就有關《願榮光歸香港》的辯題，他認為辯題並非不合適，只是學生需從百多字的歌詞中辯論，辯論空間「較窄」。他又認為，比賽提供空間予學生討論社會爭議的課題，「不是那些人講到是教壞細路」。

教育局表示，優質的課外活動有助培養學生的品德和態度，建立正確價值觀，若學校發現任何課外活動對學生的成長或學習會帶來不良影響，應勸喻學生不要參加。

明報記者

（反修例風暴）