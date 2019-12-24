羅致光：檢討委會覓人難 有人或憂起底

羅致光昨於勞福局facebook專頁做直播，歷時約50分鐘。有網民質疑政府不允五大訴求，遂以獨立檢討委員會替代，羅稱兩者沒直接關係，而過去7至8個月社會撕裂、動亂，固然有近因，但委員會是全面看經濟、社會、政治等範疇的深層次問題，找解決方法。他說不是一個委員會就可全盤檢視，會集中社會力量，邀請學者、智庫等做研究、分析及提供意見。

有網民問及警暴問題。羅稱當警方試圖拘捕堵路、擲汽油彈的人時，面對有人反抗甚或搶犯，警察或會用上「所謂武力」，「在鏡頭上看，大家的確是會不太舒服」，但他認為只要不去堵路、擲磚等，而是和平示威，基本上警察毋須用任何武力。

40％人最關心政治問題 27年最多

此外，香港民意研究所本月中訪問1046名港人，民情指數較12月上旬上升0.1點至54.3，但仍是過去逾20年來最差。40%受訪市民最關心政治問題，與一年前比較，比率大升27個百分點，是1992年調查開展以來新高。

（反修例風暴）