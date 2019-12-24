96人控金鐘暴動 原控罪書10處錯

再押後13周 辯方：控方無再給文件

首案起訴52人於金鐘道暴動，另女社工許麗明被控襲警；第二案起訴44人於夏愨道暴動。兩案甫開庭時，控方都呈上修訂控罪書，因為原有控罪書共10處出錯，包括被告中英文姓名、出生日期等。控方申請將案押後以索取法律意見，又透露案件涉及270份證供和300小時閉路電視片段。

辯方大律師郭憬憲反對將案押後，因案件初次提堂已押後12周，其間控方無提供更多文件，辯方無法準備辯護；其餘律師亦有類似投訴。裁判官最終批准控方的押後申請，以及批准4名被告離港外遊或學習，包括次案的謝曉峰可到新加坡當交換生，其餘被告保釋條件不變。

另外，網民前日在尖沙嘴商場發起「和你Shop」，其間辦公室男助理馮耀暉（28歲）疑伸腳絆倒警員，使其扭傷腳踝。馮昨被控一項襲警罪，暫毋須答辯，獲准以1000元保釋至明年2月10日再訊。

圖搶警槍案一被告缺席聆訊被通緝

今年10月13日旺角懷疑企圖搶警方防暴槍案，兩名被告地盤工謝信誠（30歲）及土木工程師甘維邦（24歲）的案件昨日再訊，之前獲保釋的甘缺席聆訊，遭法庭下令通緝。甘維邦被指以伸縮警棍襲擊警員，被控以一項襲警、管有攻擊性武器及管有他人身分證罪。控方昨在庭上透露，甘早前曾違反保釋條件，未有到警署報到。至於被指搶槍的謝信誠，被控一項意圖搶劫而襲擊他人罪名，他由10月被捕起開始還押，並須還押至明年2月17日再訊。

【案件編號：WKCC3791-92、KCCC2564 & 2995 /19】

（反修例風暴）