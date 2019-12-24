控方：串謀5人圖傷害警員 大埔槍客涉遊行做「槍手」

分兩案控3罪 還押候訊

被告蘇緯軒（18歲）報稱無業，昨由警車押往法院時要交通警員開路，有多輛警車跟隨，警員一度荷長槍在庭外戒備。首宗案件中，被告被控各一項有意圖而射擊及無牌管有槍械或彈藥，指稱他於今年12月20日在大埔翠屏花園地下5號舖外，意圖拒捕而向一名警員射擊；並管有槍械，包括一支手槍連彈匣內14粒子彈、一支長槍、6個長槍彈匣內有211粒長槍子彈及兩個手槍彈匣內有30粒子彈。

第二宗案件中，被告被控一項串謀有意圖傷人，指稱他於今年12月8日在香港與黃振強、吳智鴻、張俊富、張銘裕、嚴文謙等人，串謀非法及惡意傷害警員，意圖使該警員身體受嚴重傷害。

據悉，被告於12月20日行經翠屏花園C座外，警員認為他形迹可疑，將他截停，被告從腰間拔出手槍指向警員，隨後開一槍，無人受傷，同行另一人逃脫。警方其後在被告身上及附近單位搜獲相關槍械和避彈衣，初步化驗後證實部分為真槍。被告同時牽涉12月8日遊行中另一宗5人涉計劃放置炸藥及部署槍手傷害警員的案件，被告為Telegram中所提及的「槍手」。

涉12．8炸藥案 TG提及「槍手」

裁判官下令首宗案件押後至明年6月8日再訊，讓警方進一步調查，包括檢驗槍械。第二宗案件押後至明年2月18日在東區裁判法院再訊，以便與其他涉案者一併處理；被告還押監房看管。另外，被告早前另牽涉一宗意圖危害生命而管有槍械案，今日再訊。

大埔開槍案警方清場期間與圍觀市民口角，正在做直播的「立場新聞」記者手及手機鏡頭多次被一名警員用警棍擊打。警察公共關係科高級警司江永祥昨在記者會稱，警員基於安全冀擴大封鎖線，惟大量市民不合作並挑釁，「過去半年，我都不明白大家想什麼，有人開完槍，當然走，為何還在這裏？為何仍有人圍觀？」江引述涉事警員稱有個別記者不合作，退得不夠遠，當時動作只是示意記者盡快離開，無對記者造成傷害。

【案件編號：FLCC5525-26/19】

明報記者

（反修例風暴）