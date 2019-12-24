聲援「星火」集會 向國際提五大訴求

大會：4.5萬人 警：高峰3300

集會獲警方發出不反對通知書，大批防暴警晚上在中環遮打道、終審法院一帶戒備及巡查。集會開始前，浸大學生會會長方仲賢以主持身分，帶領在場市民為涉及反修例示威的死者默哀。香港大專學界國際事務代表團前發言人張崑陽其後上台宣讀宣言，稱警方在反修例示威中已拘捕約6000人，而星火同盟一直支援被捕及入獄者，批評政府今次羅列罪名打擊星火同盟，明顯是希望剿滅民間抗爭力量，反問支援被捕者何罪之有。

張在台上向國際社會提出五大訴求，包括譴責港府隨意凍結私人財產；譴責匯豐銀行政治凌駕經濟，製造白色恐怖；促請美國政府制裁親中企業；促請美國政府在危急情况下，取消《香港政策法》；以及要求港府立即撤回對星火同盟的政治檢控。集會於晚上約10時完結。

有匯豐員工表示，中環匯豐總行部分員工昨日收到口頭通知，因應公司附近晚上有公眾活動，可提早於下午3時下班，但位於總行的分行會如常營業。

（反修例風暴）