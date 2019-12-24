尖沙嘴今晚不大規模封路 蘭桂坊隨時封

警：情報顯示封路或更有問題

警方表示，今年除了九龍公園徑，尖沙嘴不會封路，亦不會有大量警員在海濱站崗。警方稱若有突發情况，便會封路及調配警員，公共交通工具亦會調整。港島方面，中環與銅鑼灣一帶會分階段封路，警方亦預計會有大批市民前往蘭桂坊，有需要時會實施人潮管制，如有突發情况，警方會因應公共安全風險，考慮需否封閉該區（見表）。

警告遊行非法 有暴力會執法

被問到為何尖沙嘴未如以往般大規模封路，油尖警區副指揮官黃志威表示，今年平安夜與往年不同，有情報顯示「封路比不封路可能更有問題」，經全盤風險評估後，決定不會封路。至於收到什麼情報，他說不能透露，僅稱警方於上周六及再上一個星期收到的情報，與發生的事情相當脗合，因此作出今次安排。至於市民外出慶祝，屆時眾多人在街上聚集，會否有可能涉非法集結，黃稱警方有能力分辨市民是享受節日抑或「搞事」。

民陣申元旦遊行

原本有人計劃平安夜發起「霜夜倒數大遊行」，晚上8時至凌晨1時由尖沙嘴鐘樓遊行至彌敦道，警方雖發出不反對通知書，但要求更改遊行路線及時間，申請人最終取消遊行。黃志威表示，留意到網上仍有人呼籲繼續遊行，警告此屬非法集結，如屆時有暴力情况，會嚴厲執法。

另外，民陣計劃元旦發起遊行，已向警方申請不反對通知書。

江永祥：遇襲擎槍別無他選

示威者入人群掩護

此外，對於有警員前日在中環愛丁堡廣場集會警民衝突期間向人群擎槍，警察公共關係科高級警司江永祥稱，當時有人在大會堂對開拆下國旗，干犯侮辱國旗罪，有警員到場執法，但被示威者襲擊及包圍，警員別無他選下才擎槍保護自己與其他警員。他稱當時有示威者走進人群作掩護，有說法指警員用槍指向人群純屬「誤解」。

（反修例風暴）