港大法學者倡兩方式特赦警民 稱不違法治盼局勢降溫 特首辦：不接受不告所有被捕者

律政司：定罪前無權 全撤控違法治

港大學者提出豁免起訴及定罪後赦免罰則。律政司發言人回應說，根據《基本法》第48條第12款，特首行使職權赦免或減輕刑事罪犯刑罰，只適用於犯人定罪後，特首無權在司法程序未完結前，給予全面特赦。發言人續說，律政司一直按所得證據、適用法律和《檢控守則》作出刑事檢控決定，「當中不涉任何政治考慮」；當有充分證據，律政司會按《檢控守則》，因應個別案件考慮檢控是否符合公眾利益，「對所有被捕人，不論他們干犯何罪均撤銷檢控是有違法治精神的」。

「有時不執法才最符公眾利益」

劃「死線」減犯罪誘因

港大比較法與公法研究中心兩名學者紀安澤和任石榮，發表〈淺論香港特赦〉，建議兩個分別適用於定罪前和定罪後的特赦方式（見表），表示特赦時段可以由6月9日第一次示威至實施特赦日計算。學者認為，暴動和非法集結等涉及公共秩序的罪行是較易特赦。他們承認嚴重罪行如謀殺、強姦和嚴重襲擊是「罪無可恕」，因此處理這類嚴重罪行時，要採用有條件釋放或減刑等方法，「好讓該等罪行得到妥善審訊和證實」；或者可以規定涉案者必須申請特赦，而非自動獲得豁免，要法院或獨立機構審核申請。

對於有意見認為特赦違反法治精神和會鼓勵其他人犯法。紀安澤和任石榮在文中羅列現有法例反駁，表示根據《檢控守則》，檢控人員起訴時是考慮是否合乎公眾利益，反映「這些法律承認有時候不執法，才是最符合公眾利益」，強調特赦是為達至和平的「特事特辦方法」。學者亦認為，若明確劃下特赦界線，把特赦限於某時空地點發生的事情，其他人繼續犯罪誘因就有限。

梁家傑：為公眾利益不檢控有先例

湯家驊：違法治 經法律程序後可考慮

法律界對特赦態度分歧，資深大律師、公民黨主席梁家傑表示，特赦作為一個政治手段存在已久，亦認同特赦不影響法治精神，「警察執法『大細超』，警員犯事就無事，但示威者就是暴徒，這才是損害法治」。他表示，《檢控守則》列明作出刑事檢控決定時，要考慮公眾利益，認為尋求社會修和而不作檢控，亦符合公眾利益。梁家傑說，1999年時任律政司長梁愛詩在「胡仙案」中，都是以「公眾利益」為由，不檢控時任星島集團主席胡仙。

行政會議成員、資深大律師湯家驊認為，在檢控或定罪前提出豁免，包括律政司提出不檢控的決定，是不可行，因為有違基本法第63條和法治。但他支持經過法律程序後，去考慮如何及應否特赦個別個案，包括尋找社會共識，制定一些基本原則處理特赦問題。

基本法委員會委員、經民聯立法會議員梁美芬也反對「一刀切」特赦，稱不可能特赦嚴重罪行，例如縱火。她重申，香港應仿效英國2011年騷亂後成立的「騷亂、社區及受害者委員會」，逐一審視不同個案才決定是否特赦。

明報記者

（反修例風暴）

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