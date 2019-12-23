學生指泳池少人用浪費 議員倡改契「拆牆」

恒大一年級張同學表示，自己未用過學校泳池，每次行經泳池亦只見少數人在游泳，有感浪費。他又說學校設施不算多，但依他觀察，校內設施普遍使用率低，望校方正視問題，減少浪費。

教育界立法會議員葉建源稱，既然地契已規定校方不能將校園設施租出，就應該按制度處理。但他亦認為，若政府沒有特別原因而限制將設施租出，無疑是浪費資源，「假如沒有特別原因不准出租，那便有可能令學校設施不能充分使用」。他認為署方可考慮修改地契，讓設施可充分使用，對社會也有好處。

應計好使用率 學者質疑政府把關不力

本身為律師的教育大學高級講師莊耀洸則認為，校方興建游泳池前理應先得政府同意，「當初應該已計好使用率，政府應做好把關工作，當時是基於什麼理由批准呢？」認為政府亦要負上責任。莊認為若要解決問題，政府可考慮修改地契，允許校方將設施出租，但強調透明度要足夠，政府亦要做好監管。

（偵查報道）