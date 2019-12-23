網頁未見恒大泳班資訊 泳天：非公開招生

涉事的「泳天游泳會」（泳天）及「大力游泳會」 均為香港業餘游泳總會屬會，而泳總轄下的泳會必須為「非牟利及業餘」。

報稱非牟利 私人公司戶口收學費

記者瀏覽泳天網頁查看收生資料，發現網頁未有顯示任何關於恒大游泳班資訊，價錢、上課日期及堂數等一律欠奉；另外根據其網上報名程序，泳會依舊指示學生將學費傳入「泳天游泳中心有限公司」及「泳天游泳顧問有限公司」兩間私人公司戶口。

泳天發言人回覆，泳會12月份於恒大舉辦的游泳活動屬非牟利「專業泳隊訓練」，目的為培育精英泳員作比賽準備，希望晉升至代表香港參加國際游泳賽事。至於網上刊載的付款方式為公開招生的一般習泳班，不適用於恒大的「專業泳隊訓練」泳員，而有關訓練不是公開招生，故沒有刊登在泳會網站，有關恒大泳班的收益或虧損均會記錄在泳會帳目。

有關租借恒大泳線事宜，泳天表示是按照恒大設施租借規則程序申請。記者於上周三及周四（18及19日）亦分別電郵及致電大力游泳會查詢，包括是否知悉恒大疑違反地契將泳池線道分租、該校是否已暫停租借泳線等，截稿前未獲回覆。

（偵查報道）