恒大出租泳線 地署查違契否 兩泳會借場教班 校方：諮詢法律顧問後已停

明報記者 梁銘姿

恒大前名「恒生管理學院」，2010年由恒生商學書院改組而成，2018年10月獲政府通過，正式成為私立大學。恒大網頁顯示，室內泳池所在的李兆基綜合大樓於2013年11月4日起分階段使用，設有室內運動場、健身室及多用途活動室等，泳池則設於地下。

每線時租150元 周末朝十晚六

本報記者本月5日約下午5時到達觀察，見到泳池4條泳線中，兩線被劃出，內有頭戴「WTSC」泳帽的20名學員正接受訓練，一男一女在旁指導。此外，大樓2樓放了兩塊白板，記錄各設施的租用時間，根據泳池的租用時間表（12月2至15日），「泳天游泳會」及「大力游泳會」分別周一至五下午5時至晚上9時及周六日上午10時至傍晚6時，租借2至3條線道訓練，除此兩間泳會，沒顯示有其他團體租用。記者其後翻查資料發現，「WTSC」與「泳天游泳會」的英文簡寫相同。

訪客入大樓「觀課」毋須登記

記者亦見一些訪客，毋須登記下到大樓1樓看台「觀課」。「觀課」者稱是家長，向記者透露子女一向在沙田區另一學校訓練，但泳會突然於今年7月將上課地點改到恒大室內游泳池。他表示，於該校訓練的學員年齡介乎8至14歲，泳術已相當出色，已被泳會挑選作專業級泳隊訓練，他日或有機會代表香港出賽。他又透露每月訓練費約1800元，每周於恒大訓練4天，認為價錢尚算合理。

地署：地段設施未經許可不得分租

地政總署回覆，香港恒生大學的游泳池位於沙田市地段第76號餘段及增批部分。根據地契條款，該地段內的建築物及其附屬設施須用作非牟利商學院、專上學院及師生宿舍用途。根據地契，承批人未經許可，不得將地段內設施分租予其他人。

署方續說，沙田地政處正就事件向恒大查詢並調查，視乎調查發現徵詢教育局意見。倘若證實恒大違反地契條款，署方會採取適當的執行契約條款行動。教育局表示對地政總署回覆沒有補充。

恒大發言人回覆稱，過去一年李兆基綜合大樓的室內游泳池供校內師生使用外，仍有空間可回饋地區、服務市民，故校方以非牟利彌補成本方式，於傍晚時段准許兩間非牟利團體使用，開辦游泳訓練課程。

恒大：有空間服務市民 收費非牟利

恒大稱，校方收取的費用只用於補貼支出，校方對於申請借用、收費標準及批核程序等均有明確指引；經諮詢大學法律顧問後，個別撥地條款須與相關政府部門進一步釐清，其間會暫停相關借用。如相關政府部門對條款有任何指示，校方會盡力配合。

記者前日（21日）再到恒大觀察，泳池最新租用時間表（12月16至29日）則未有顯示有團體或泳會租用，但仍有部分日子及時段顯示為「Booking」（預約）。

記者翻查恒大地契，再綜合律師意見，地契第8(a)條確提及，承租人不得使用、准許學校土地及建築物等作非院校用途。

律師：津校多政府批地 應借鑑

本身為律師的教育大學高級講師莊耀洸認為，若地契規定恒大不可在未經許可下將設施出租，恒大做法或會引起嫌疑，理應將有關帳目向校董會、校內持份者及公眾交代，否則欠缺透明度。他說若調查後證實恒大違反地契，最嚴重後果是政府可收回該校地段。

莊又說，此事亦可讓其他學校借鑑，因津貼學校多由政府批地興建，若其他學校有涉及與恒大類似的租借事宜，應謹慎審視有否違反地契，盡快更正。

（偵查報道）

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