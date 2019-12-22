羅致光：檢討委員會邀感覺中立者

羅致光表示，成員要對香港政治、經濟、社會問題都有一定見解，又重申委員會不會針對特定人物，是「對事不對人」，亦正邀請不同學者提供研究資料，檢視政府在政策和管治方面的改善空間。

楊岳橋：缺乏信心因四不像

公民黨黨魁楊岳橋表示，公眾對檢討委員會缺乏信心不是因為人選，而是「四不像」的檢討委員會本身沒有權力，不能回應公眾期望。他批評，以羅致光的高智商無理由想不到，呼籲他不要自欺欺人、顧左右而言他。

另外，特首林鄭月娥昨午邀請在區議會選舉中落選的建制派現任區議員到禮賓府茶敘，在海怡西爭取連任失敗的新民黨陳家珮有出席。她透露，有近百人出席茶敘，林太在開場白中感謝落選區議員的貢獻，並稱今次區選前所未有地艱難，希望落選者繼續為香港和社區服務，但沒有為建制派敗選而致歉。陳形容會面氣氛無奈，她向林太要求未來選舉用電子出票及點票，盡量減少人手操作的程序。政務司長張建宗、政治及內地事務局長聶德權等問責官員都有出席茶敘。

（反修例風暴）