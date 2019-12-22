王振民：23條立法勢在必行

王振民在北京出席《環球時報》2020年會，在題為「香港之痛：根在政治還是民生環節」的會議上表示，香港法律有5項行為已規定屬於危害國家安全，故23條立法不是完全空白，而另外兩種行為，現時則有強烈呼聲要特區政府承擔責任立法，而中央政府亦有責任一起想辦法。他又批評，香港有一股勢力，本質上不願承認香港已永久回歸的事實，抹黑祖國，在國家安全問題上出大事，是導致長期「暴亂」的重要原因。

出席同一場合的全國人大常委譚耀宗表示，普選及23條立法問題由起草《基本法》至今都未有妥善解決，香港近日的問題與這兩議題有關；而回歸後，香港的民生問題未解決好，演變成深層次矛盾，外國勢力在政治層面煽動，令香港出現現時的問題。

另外，港區人大代表葉國謙在港台節目《星期六問責》表示，23條未立法，中央非常介懷，特區政府不能「等運到」，而是要創造時機；他又說，立法是必然的事，而非是否接受立法的問題，如果不接受，等於挑戰中央政府底線。

楊岳橋：本地法例已涵蓋國安罪行

公民黨黨魁楊岳橋批評，「這班人尚要活在自己的世界多久？」他認為，香港發生的事，中聯辦和建制派有份促成，兩者對於香港積累已久的深層次問題有責任，就是香港制度缺乏民主。他說，不論王振民是刻意放話，還是中央真的有心想立法，民主派一直說23條立法沒有迫切性，因為香港現行的本地法例中已對23條涵蓋的分裂國家、煽動叛亂等有規管。楊岳橋認為王振民不是說法律問題，而是在說政治問題。

建制派立法會議員謝偉俊表示，香港市民已等了23條的適當立法時機好多年，香港有憲制責任；過去6個月的風暴突顯了無國家安全保障，不過他認為「做還做，不需要一開始做得咁盡」，建議將香港現有的《刑事罪行條例》，叛亂、分裂國家等條文修改字眼，重新包裝做23條，就已經可以立即上馬；而23條中較大爭議的「禁止外國的政治性組織或團體在香港進行政治活動」、「禁止政治性組織或團體與外國的政治性組織或團體建立聯繫」，這兩條則應從長計議。

（反修例風暴）