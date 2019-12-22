銀髮族拒政治酬庸集會 籲監察有否亂授公職

約百人出席昨日活動，現場掛起多條黑布條，以18區劃分，讓參與者查閱所在區域落選建制派的名字，寫在紙條，再掛在黑布上。不少市民除了寫下名字，還加上咒罵字句。

召集人譚先生宣讀大會宣言，指以公職補償建制派落選人是「徹頭徹尾的私相授受」，如港人接受政府這樣的安排，即選舉毫無意義，「等於你（建制派）玩晒」。宣言又警告各公營機構，如果讓建制落選人進入董事局或授予職位，市民將杯葛相關機構，或停止捐助及合作。

陳志全：落選議員無功為何可受賞

大會邀來多名民主派議員發言，立法會議員陳志全認為，「政治酬庸」字面上理解應是論功行賞，但落選議員並無功，不明白為何可以賞。他列舉多個例子，指政府過去多以委任未能勝出選舉的建制派議員擔任重要職務，包括劉江華在立法會「超級區議會」選舉落敗後，就成了民政事務局長；蔡若蓮在參選立法會教育界選舉時輸給教協葉建源後，也當上教育局副局長。

（反修例風暴）