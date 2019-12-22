7‧21五個月集會 食肆被毁防暴噴椒驅散

元朗7．21事件5個月，昨日有網民在形點商場發起「毋忘721警黑勾結」集會，港鐵下午1時已關閉西鐵元朗站，職員在元朗站出口的鐵閘上鋪上白布。下午3時許，約100名市民坐在商場中庭，他們高叫口號，又舉起手機燈，合唱《願榮光歸香港》。其後有示威者在商場內走動，有人以鐵槌擊毁元氣壽司的櫥窗玻璃。

至下午約4時半，最少70名防暴警察進入商場，絕大部分示威者四散。防暴警察在商場內驅趕示威者，並一度施放胡椒噴霧，大部分商店紛紛落閘。經過一輪追逐，防暴警察在下午5時前全數離開。

晚上再有示威者噴漆

警商場舉黃旗拘一人

晚上8時許，有示威者再次進入形點商場叫口號，有人在美心集團旗下麵包店Paper Stone Bakery，以及來自內地的喜茶門外噴漆，大批防暴警再次進入商場，截查多人。防暴警察在商場內舉起黃旗，稱正處理刑事案件，要求在場者不要超越封鎖線。事件中至少一名男子被捕，他被鎖上手扣，在大批防暴警察包圍下被帶走，有市民高聲問被捕者全名，防暴警察同一時間大叫，掩蓋男子的聲音。防暴警察在晚上約9時半撤出商場，大批市民指罵警員，又質疑他們「721去咗邊」。

防暴警察進場期間，商場人員不斷廣播稱場內有「特殊情况」，呼籲顧客保持冷靜及注意安全，至10時許已改為廣播「營業時間已結束」。此外，元朗大馬路昨晚亦有約10名防暴警察在場戒備，至深夜仍未見有示威者聚集。

（反修例風暴）