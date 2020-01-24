檢獲AR15步槍 專家：較警裝備靈活

改良版M4 料來自台黑市

M4突擊步槍為美軍在戰場上使用的軍用槍械。熟悉槍械的專家表示，檢獲的AR15為其改良版M4，美國製，手板及槍管改短，運用上較警隊使用的AR15更靈活，短距離或室內射擊時更方便。他指兩者均是使用點223子彈，威力相若，有效射擊距離為50至100米內，命中率高；如不講求命中率，例如有人向人群亂槍掃射，則最遠射向1公里外也可令人受傷。他說，警方檢獲的槍管手柄等用上沙色，並非原裝黑色，料用家自行改裝，令槍更好「揸手」；而台灣為亞洲黑市槍最大供應地，相信該槍及組件由台灣以水路運港，因船貨物多，無法逐件檢查，以逃避海關執法。

P80塑膠製難探測

至於P80全名為Polymer80，同樣為美國製，與奧地利製的Glock19結構相似，有效射擊距離為25米。他說，P80特點為槍身為塑膠製，組裝容易，不需要螺絲，即使郵寄亦難以金屬探測器探測。

（反修例風暴）