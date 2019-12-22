大埔被捕槍客屬「屠龍小隊」

逃脫女子疑曾任議員助理

警方前晚按情報在大埔跟蹤開槍男子及一名女子，同行女子乘亂逃脫。據悉她姓鍾，曾任立法會前議員助理。

檢AR15步槍P80手槍 211發子彈

有組織罪案及三合會調查科高級警司李桂華稱，警方前晚根據情報到場截停目標人物，其間對方從腰間拿出半自動步槍並開了一槍，沒擊中人，被探員制服。他指出，警方持法庭手令到翠屏花園一個單位搜捕，發現一支AR15步槍，內有211發子彈，其中有61發在環形快速入彈器中，其他子彈分別在5個彈匣內。警方並檢獲一支P80型號手槍，於屋內及現場發現44發中空子彈，並尋獲相信是開槍後的彈殼。

警：與月初槍械案華仁炸彈案有關

李桂華說，相信檢獲的P80手槍，與12月8日警方於民陣遊行前夕在北角及灣仔等地方的突擊行動中搜獲的槍械及彈藥為同一類型，相信兩案有關。被捕18歲男子去年12月底曾被警方以非法藏有槍械罪拘捕，今年2月底保釋，他於本月8日違反保釋條件，沒到警署報到，警方相信他計劃於集會中使用涉案槍械，製造混亂，傷害警務人員。

據悉被捕者屬「屠龍小隊」分子。警方消息人士形容目前激進示威者除了針對警察，亦希望造成社會混亂、不介意傷及無辜；以前晚為例，被捕者開槍後情况混亂，有市民誤以為是警方開槍。警方昨在facebook上載片段，警察公共關係科警司劉肇邦稱，初步相信檢獲的AR15為不法分子自行組裝，案件除與8日的槍械案有關，亦與12月9日在華仁書院檢獲的炸彈案有關，相信3案背後屬同一團伙，前晚被捕者為8日案件中的通緝犯。

劉肇邦稱AR15射程達800米，對公眾的威脅比其他槍械大；2017年有槍手在美國拉斯維加斯一間酒店32樓的房間以AR15掃射地面人群，造成至少59人死、500多人傷。

（反修例風暴）