海港城和你Shop 警示威者多輪追逐

下午3時許，數以百計市民在商場內聚集，部分人四處游走，高叫「五大訴求，缺一不可」等口號，並以普通話高叫「愛祖國，用國貨」。除了示威者，在商場內行走的還有大批便衣警員，包括油尖區助理指揮官曾仲斌。便衣警員大部分以黑布蒙面，部分人穿黑衣及戴上黑口罩，他們被市民辨認出身分後遭指罵，其間一名男子取出一包狗糧並潑灑落地，隨即被扣查，最終警員要求他自行清理地面的狗糧。便衣警與市民一度衝突，混亂間一名便衣警一度以右手握着腰間佩槍，最終未有拔出。

便衣游走商場 警噴椒扯口罩

至傍晚6時半，大批防暴警察突然衝入商場，大部分店舖隨即落閘。防暴警察多次狂奔追逐市民及驅趕在場記者，及曾拉着人施放胡椒噴霧，亦有其他途人被噴中，由義務急救員治理。隨後防暴警察及便衣警員多次撤離及衝入商場，在多輪追逐期間，警方截查多名示威者，有蒙面便衣警員扯下一名黑衣男子的口罩，並搜查其隨身物品。

警方最終在晚上8時許撤出商場，現場恢復平靜。曾仲斌向傳媒解釋防暴警察進入商場的原因，稱是因傍晚約6時半有便衣警員遇襲，防暴警到場增援，及後拘捕一名涉嫌襲警者。他說，警方估計昨日有人會破壞商場設施，到場戒備是希望防止罪案發生，又稱集會整體和平。

料設施被毁 警稱到場為防罪案

曾仲斌承認現場很多便衣警員沒展示委任證，稱警員在執行警權和接觸市民時才需委任證，大部分時間都不需要；又否認曾有警員拔槍，稱若警員覺得有危險，將手放在槍袋戒備沒有問題。他說，希望市民在普天同慶的時間，和平表達訴求，過一個安穩平安的聖誕節。

（反修例風暴）